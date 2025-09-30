В США на заседании генералов в Пентагоне призвали готовиться к войне

В Пентагоне началось масштабное заседание американских генералов. Об этом заявил министр Пит Хегсет, который созвал их со всего мира.

Глава Пентагона отметил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к войне ради «защиты мира», пацифизм опасен и наивен. Единственной миссией восстановленного министерства войны является ведение боевых действий, подготовка к войне и победе.

Хегсет добавил, что это называется «мир через силу». По его мнению, единственные люди, которые «действительно заслуживают мира», - это те, кто «готов вести войну, чтобы его защитить».

Поэтому США необходимо укреплять собственный военный потенциал, а также увеличивать численность войск, создавать больше дронов, подлодок, воздушных и космических сил.

Кроме этого, требуется наращивать силы в киберпространстве, космосе и сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В скором времени на заседании также должен выступить президент США Дональд Трамп.

До этого американский лидер рассказал, что во время личной встречи с генералами планирует им сообщить, что «их любят» и они «уважаемые лидеры».

Глава Белого дома подчеркнул, что хочет призвать генералитет Соединенных Штатов к тому, чтобы его представители были «сильными, жесткими, умными и сострадательными».