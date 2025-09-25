Расчет «Герани» разнес пункт управления беспилотниками ВСУ

Минобороны России показало видео с уничтожением украинских дроноводов в зоне проведения специальной военной операции.

Пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ ликвидировали при помощи ударного беспилотника «Герань-2». Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился в районе населенного пункта Карасевка.

Ранее сообщалось, что, применив ударный БПЛА «Герань-2», российские военнослужащие ликвидировали украинских операторов беспилотников в районе населенного пункта Должик. Их пункт временного расположения сгорел в результате удара.

А до этого «Геранями» ударили по вражескому военному аэродрому в районе населенного пункта Конотоп. Там тоже находились беспилотники противника и их расчеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.