МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦБ утвердил дизайн банкноты 1 000 рублей с теплоходом «Метеор»

На данный момент разрабатывается проект эскиза, а также подготавливается презентация купюры.
Дарья Ситникова 2025-09-30 18:59:52
© Фото: Анастасия Макарычева, РИА Новости

Центробанк утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты, на которой теперь будет изображен теплоход «Метеор». Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Отмечается, что совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты. На данный момент художники Банка России и Гознака работают над проектом эскиза.

Также подготавливается презентация купюры. Со слов главы ЦБ, все пожелания граждан России, которые приняли участие в онлайн-голосовании, будут учтены.

В декабре 2024 года Банк России подвел итоги голосования за символ для новой банкноты номиналом 1 000 рублей, участие в нем приняли около 700 тысяч человек. Первое место в голосовании занял теплоход «Метеор», за который проголосовали более 147 тысяч граждан России.

#метеор #Центробанк #банкнота #1000 рублей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 