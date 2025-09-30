ЦБ утвердил дизайн банкноты 1 000 рублей с теплоходом «Метеор»

Центробанк утвердил новый дизайн тысячерублевой банкноты, на которой теперь будет изображен теплоход «Метеор». Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Отмечается, что совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты. На данный момент художники Банка России и Гознака работают над проектом эскиза.

Также подготавливается презентация купюры. Со слов главы ЦБ, все пожелания граждан России, которые приняли участие в онлайн-голосовании, будут учтены.

В декабре 2024 года Банк России подвел итоги голосования за символ для новой банкноты номиналом 1 000 рублей, участие в нем приняли около 700 тысяч человек. Первое место в голосовании занял теплоход «Метеор», за который проголосовали более 147 тысяч граждан России.