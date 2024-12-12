ЦБ подвел итоги голосования за символы для 1000-рублевой купюры

Сегодня в полдень Банк России подвел окончательные итоги голосования за символ для новой банкноты номиналом 1 000 рублей. В нем приняли участие около 700 тысяч человек.

Первое место в голосовании занял скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». Ему отдали предпочтение более 147 тысяч россиян.

Второе место занял Дворец земледельцев в Казани. За него проголосовали более 131 тысячи человек. На третьем месте расположился Саратовский автомобильный мост через Волгу, набравший более 115 тысяч откликов.

Напомним, голосование стартовало 29 ноября. На выбор было предложено 25 вариантов - это известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов Приволжского федерального округа.