МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова пообещала «подседлать и стреножить» европейских дипломатов

Цитатой из песни Высоцкого Захарова отреагировала на предложение ограничить передвижения дипломатов РФ в Шенгенской зоне.
Дима Иванов 2025-08-26 21:37:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ответ на санкции против российских дипломатов страны Евросоюза столкнутся с зеркальными ограничениями для своих дипломатов, передает ТАСС.

Комментируя заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, Захарова указала, что в случае введения ограничений на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне, дипломаты ЕС будут ограничены в своих действиях, процитировав при этом Владимира Высоцкого.

«Их дипломаты будут "подседланы и стреножены" в ответ», - сказала Захарова.

Липавский в беседе с Politico предположил, что такие меры могут быть включены в 19-й пакет санкций.

В июне 2023 года главы МИД восьми стран ЕС направили верховному представителю по иностранным делам Жозепу Боррелю письмо с предложением ограничить передвижение российских дипломатов. Инициатива исходила от министров Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Чехии и Эстонии. Тогда же Липавский открыто выступал за то, чтобы российские дипломаты не могли покидать страны своей аккредитации.

Ранее Захарова заявила, что Москва требует обеспечить безопасность российскому торгпредставительству в Стокгольме, которую три раза атаковали неизвестные беспилотники.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #Швеция #чехия #Ян Липавский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 