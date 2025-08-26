Захарова пообещала «подседлать и стреножить» европейских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ответ на санкции против российских дипломатов страны Евросоюза столкнутся с зеркальными ограничениями для своих дипломатов, передает ТАСС.

Комментируя заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, Захарова указала, что в случае введения ограничений на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне, дипломаты ЕС будут ограничены в своих действиях, процитировав при этом Владимира Высоцкого.

«Их дипломаты будут "подседланы и стреножены" в ответ», - сказала Захарова.

Липавский в беседе с Politico предположил, что такие меры могут быть включены в 19-й пакет санкций.

В июне 2023 года главы МИД восьми стран ЕС направили верховному представителю по иностранным делам Жозепу Боррелю письмо с предложением ограничить передвижение российских дипломатов. Инициатива исходила от министров Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Чехии и Эстонии. Тогда же Липавский открыто выступал за то, чтобы российские дипломаты не могли покидать страны своей аккредитации.

Ранее Захарова заявила, что Москва требует обеспечить безопасность российскому торгпредставительству в Стокгольме, которую три раза атаковали неизвестные беспилотники.