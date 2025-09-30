Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре со «Звездой» поздравил граждан России с воссоединением Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

«Президент очень точно сказал о главном. Три года назад наши люди сделали свой выбор - быть с Россией. Это решение приходится отстаивать с оружием в руках из-за агрессии киевского режима, который так и не смирился с волей народа», - сказал Сальдо.

Он также отметил успех российской армии, которая «уверенно, шаг за шагом» наступает по всей линии фронта. За спиной у бойцов огромная страна, которая работает на победу, сказал губернатор.

«Херсонщине помогает вся Россия - от Калининградской области до Краснодарского края. Наши регионы-шефы с нами каждый день - восстанавливают, поддерживают, помогают развиваться. В единстве наша сила. Мы знаем, за что боремся. Вместе победим», - добавил глава Херсонской области.

Президент России Владимир Путин также поздравил россиян с воссоединением четырех областей с Россией. Он напомнил, как три года назад на референдумах миллионы соотечественников выбрали быть с РФ. По сей день бойцы и командиры защищают этот выбор, страна продолжает вести праведную битву.

На освобожденных территориях развернута масштабная программа возрождения исторических русских земель. С 2022 года построено и отремонтировано свыше 23,5 тысячи объектов. Также уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6 350 километров автодорог.