Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

Сегодня наши бойцы и командиры защищают этот выбор, подчеркнул президент.
Владимир Рубанов 2025-09-30 00:27:09
© Фото: kremlin.ru © Видео: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил граждан России с праздником воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Три года назад на референдумах миллионы соотечественников выбрали быть с Россией, отметил президент.

«Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим, - поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе», - сказал глава государства.

Сегодня наши бойцы и командиры защищают этот выбор, добавил Путин. Россия ведет праведную битву. Вся страна сражается за Родину, единство, национальные интересы, память, язык, традиции, культуру, веру и право чтить предков. Вместе мы продолжим строить сильную и независимую страну, преодолеем испытания.

Вместе с тем, жители освобожденных городов и поселков сталкиваются с острыми проблемами, добавил президент. Эти территории нуждаются в восстановлении. Поэтому развернута масштабная программа возрождения исторических русских земель.

С 2022 года построено и отремонтировано свыше 23,5 тысячи объектов. В воссоединившихся с Россией регионах обновляют энергетику, связь, ЖКХ, транспортную систему. Там построены жилые дома и школы, современные медицинские учреждения, спортивные комплексы и молодежные центры. Уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6 350 километров автодорог.

Предстоит большая работа, но все задачи будут решены, заверил российский лидер. Будут обеспечены условия для раскрытия промышленного, аграрного, научного, культурного потенциала Донбасса и Новороссии. Будут созданы возможности для семьи, образования, творчества и профессионального роста.

Путин поблагодарил солдат и офицеров за верность Родине и ратную доблесть. Он выразил уверенность, что благодаря военнослужащим безопасность России будет обеспечена, а мир вернется в Донбасс и Новороссию.

