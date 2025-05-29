«Суперкам» проник в украинский тыл и обнаружил там гаубицу ВСУ

На правом берегу Днепра в Херсонской области операторы БПЛА группировки «Днепр» всего за несколько минут обнаружили вражескую гаубицу и обеспечили ее уничтожение. Разведку проводил беспилотный летательный аппарат «Суперкам» модели S350, об этом в своем репортаже рассказал корреспондент Григорий Онипер.

Расчет «Суперкама» поднял аппарат в воздух и направил его на подконтрольную противнику территорию. Уже через несколько минут в лесополосе была замечена артиллерийская установка ВСУ. Координаты мгновенно передали артиллеристам, и вскоре последовало точное попадание. Недалеко от первого орудия оператор заметил вторую цель - очередная передача координат, и еще одно уничтожение контрбатарейным огнем.

«Суперкам - это "электричка", не требует сложного обслуживания, не такая капризная, как бензиновая техника. В работе удобна и понятна», - рассказал оператор с позывным Гад.

Оператору всего 23 года. Он быстро освоил технику, которая управляется с помощью джойстика и клавиатуры, как в компьютерной игре. Полгода назад он принял решение пойти в зону СВО.

Наравне с ним работает 19-летний старший оператор с позывным Студент. Он отвечает за передачу координат обнаруженных целей пехоте, артиллерии, подразделениям РЭБ и ударным БПЛА.

«Я после училища сразу пошел защищать Родину. Хочу, чтобы мои дети жили под мирным небом», - рассказал Студент.

«Суперкам» оборудован камерой ночного видения, позволяет вести наблюдение в любое время суток. Вся информация поступает на пульт управления в режиме реального времени.

Разведданные, собранные с помощью этих «электронных глаз» позволяют наносить прицельные удары по складам, пунктам управления, аэродромам и другим важным объектам инфраструктуры ВСУ. Благодаря такой работе противник на Херсонском направлении не может чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.