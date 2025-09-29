Трамп поделился, что планирует сообщить генералам на личной встрече

Высокопоставленные чины армии США соберутся по приказу главы американского военного министерства Пита Хегсета на базе в Куантико, штат Вирджиния. Им сообщат о любви и уважении со стороны правительства и о необходимости быть сильными и жесткими. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, как сообщает Reuters.

«Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они наши уважаемые лидеры», - сказал Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что хочет призвать генералитет Соединенных Штатов к тому, чтобы его представители были «сильными, жесткими, умными и сострадательными».

На прошлой неделе Хегсет анонсировал встречу на базе морской пехоты в Вирджинии. Она запланирована на 30 сентября, и туда приглашены сотни высокопоставленных американских военных и адмиралов.

По данным Washington Post, глава военного министерства США приказал командирам прибыть в Куантико, чтобы выступить с заявлением о военных стандартах и «воинской этике».

Позднее газета сообщила, что встречу может посетить президент Трамп, это придаст ей более политизированный тон.

Сам Трамп заявлял, что не видит в возможности своего присутствия на собрании высокопоставленных американских военных ничего особенного.

«Я буду там, если это будет необходимо, но почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира», - говорил Трамп.

Хегсет, как сообщает WP, обязался сократить офицерский корпус на 20%. С момента его вступления в должность было уволено около двух десятков генералов и флаг-офицеров, среди которых было отмечено много женщин.

Кроме этого, по сообщениям источников WP, военный министр говорил о возможности понижения в звании некоторых генералов с четырех до трех звезд. Еще одной из его инициатив может стать консолидация боевых командований в таких регионах, как Африка, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион.

По мнению газеты, все эти шаги проходят на фоне смещения фокуса внимания с подготовки к гипотетическому конфликту США и Китая на внутреннюю оборону.

Ранее Дональд Трамп призвал главу Пентагона Пита Хегсета выделить войска для защиты Портленда от движения «Антифа» и «других внутренних террористов».

В начале июня Трамп уже отправлял 2 000 солдат Национальной гвардии в Лос-Анджелес, чтобы навести там порядок. Это вызвало столкновения на улицах.

В воскресенье днем силы Погранично-таможенной службы и федеральные иммиграционные агенты заполонили центр Чикаго и задержали «множество людей». Трамп заявил о возможной отправке в регион частей Национальной гвардии.