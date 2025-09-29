МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп поделился, что планирует сообщить генералам на личной встрече

Встречу с высшими чинами армии США, созванную главой Пентагона, решил посетить сам американский президент Дональд Трамп, он планирует лично сообщить американскому генералитету, что «их любят» и они «уважаемые лидеры».
Сергей Дьячкин 2025-09-29 09:13:06
© Фото: Angelina Katsanis, POLITICO, Global Look Press

Высокопоставленные чины армии США соберутся по приказу главы американского военного министерства Пита Хегсета на базе в Куантико, штат Вирджиния. Им сообщат о любви и уважении со стороны правительства и о необходимости быть сильными и жесткими. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, как сообщает Reuters.

«Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они наши уважаемые лидеры», - сказал Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что хочет призвать генералитет Соединенных Штатов к тому, чтобы его представители были «сильными, жесткими, умными и сострадательными».

На прошлой неделе Хегсет анонсировал встречу на базе морской пехоты в Вирджинии. Она запланирована на 30 сентября, и туда приглашены сотни высокопоставленных американских военных и адмиралов.

По данным Washington Post, глава военного министерства США приказал командирам прибыть в Куантико, чтобы выступить с заявлением о военных стандартах и «воинской этике».

Позднее газета сообщила, что встречу может посетить президент Трамп, это придаст ей более политизированный тон.

Сам Трамп заявлял, что не видит в возможности своего присутствия на собрании высокопоставленных американских военных ничего особенного.

«Я буду там, если это будет необходимо, но почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира», - говорил Трамп.

Хегсет, как сообщает WP, обязался сократить офицерский корпус на 20%. С момента его вступления в должность было уволено около двух десятков генералов и флаг-офицеров, среди которых было отмечено много женщин.

Кроме этого, по сообщениям источников WP, военный министр говорил о возможности понижения в звании некоторых генералов с четырех до трех звезд. Еще одной из его инициатив может стать консолидация боевых командований в таких регионах, как Африка, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион.

По мнению газеты, все эти шаги проходят на фоне смещения фокуса внимания с подготовки к гипотетическому конфликту США и Китая на внутреннюю оборону.

Ранее Дональд Трамп призвал главу Пентагона Пита Хегсета выделить войска для защиты Портленда от движения «Антифа» и «других внутренних террористов». 

В начале июня Трамп уже отправлял 2 000 солдат Национальной гвардии в Лос-Анджелес, чтобы навести там порядок. Это вызвало столкновения на улицах.

В воскресенье днем силы Погранично-таможенной службы и федеральные иммиграционные агенты заполонили центр Чикаго и задержали «множество людей». Трамп заявил о возможной отправке в регион частей Национальной гвардии.

 

#Дональд Трамп #Пентагон #армия США #Минобороны США #Пит Хегсет #военное министерство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 