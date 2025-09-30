Врач напомнил о симптомах при появлении сердечных проблем

Руководитель сосудистого центра НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Александр Покатилов рассказал в разговоре с aif.ru, как распознать, что у человека начались сердечные проблемы, даже если нет никаких жалоб на здоровье.

Покатилов рассказал, что кардиологические патологии практически никогда не развиваются бессимптомно. Организм подает сигналы, которые люди зачастую пропускают или неправильно понимают.

Один из ключевых признаков - дискомфорт в грудной клетке, который может меняться по интенсивности и продолжительности. Нередко это ощущение распространяется на область руки, шеи или нижней челюсти.

Также есть и другие симптомы, такие как одышка при физической нагрузке, учащенное сердцебиение, отечность нижних конечностей и головокружение. Если человек заметил один из симптомов у себя, то следует обратиться к кардиологу.