МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боевики ВСУ переодевались в гражданскую одежду в Кировске

Деморализованный противник пытался слиться с мирным населением. Наши штурмовики активно выявляли таких лиц.
2025-09-30 14:27:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинские военнослужащие в населенном пункте Кировск в ДНР переодевались в гражданскую одежду. Такие случае зафиксировали российские штурмовики. Об этом рассказал командир взвода штурмового отряда ВС РФ с позывным Серп.

«Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением», - сказал он на видео, опубликованном российским оборонным ведомством. 

Серп подчеркнул, что личный состав ВСУ, который находился в Кировске, подвергался деморализации. При этом российские штурмовики, отметил он, активно выявляют таких людей, так как их присутствие может помешать дальнейшему продвижению войск. 

Ранее Минобороны России показало кадры боев за Кировск. МО РФ отметило, что на этом видео - боевая работа военнослужащих подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#ДНР #Донбасс #ВСУ #спецоперация #кировск #деморализация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 