Боевики ВСУ переодевались в гражданскую одежду в Кировске

Украинские военнослужащие в населенном пункте Кировск в ДНР переодевались в гражданскую одежду. Такие случае зафиксировали российские штурмовики. Об этом рассказал командир взвода штурмового отряда ВС РФ с позывным Серп.

«Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением», - сказал он на видео, опубликованном российским оборонным ведомством.

Серп подчеркнул, что личный состав ВСУ, который находился в Кировске, подвергался деморализации. При этом российские штурмовики, отметил он, активно выявляют таких людей, так как их присутствие может помешать дальнейшему продвижению войск.

Ранее Минобороны России показало кадры боев за Кировск. МО РФ отметило, что на этом видео - боевая работа военнослужащих подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.