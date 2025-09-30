МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны России показало кадры боев за Кировск в ДНР

На видео - боевая работа военнослужащих подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».
2025-09-30 12:43:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ продемонстрировало кадры с боями за населенный пункт Кировск на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль военнослужащие подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Штурмующих поддерживали артиллерия и расчеты ударных беспилотников. Их огнем уничтожалась украинская боевая техника, пункты управления БПЛА, огневые точки, а также командно-наблюдательные пункты. 

После этого, используя мототехнику и стрелковое оружие, штурмовики оперативно достигли позиций противника. Они зачистили дома и сооружения от остатков вражеского гарнизона и освободили Кировск. Символизируя освобождение, бойцы штурмовых групп развернули флаги России в различных частях населенного пункта. 

Ранее с освобождением Кировска мотострелков поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что благодаря смелым и решительным действиям наших воинов 67-я дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение наших войск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #освобождение #кировск #группировка запад
