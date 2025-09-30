МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Северск Малый в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».
2025-09-30 12:16:09
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Северск Малый на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие группировки войск «Юг». 

Отмечается, что подразделениями группировки нанесено огневое поражение формированиям четырех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Иванополье, Александро-Калиново, Бересток, Степановка и Плещеевка. 

Всего же в зоне ответственности группировки войск «Юг» противник за сутки потерял до 245 военнослужащих. Также неприятель лишился трех боевых бронированных машин, 13 автомобилей, восьми артиллерийских орудий, пяти складов с материальными средствами и боеприпасами. 

Ранее Минобороны России показало кадры боев за Шандриголово, населенный пункт военнослужащие из состава 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» освободили вчера, 29 сентября 2025 года. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #группировка юг #Малый Северск
