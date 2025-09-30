Путин и Хуснуллин обсудили развитие Донбасса и Новороссии

Президент Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным в Кремле. Особое внимание глава государства уделил вопросам развития Донбасса и Новороссии, а также их интеграции в отечественную экономику.

«Они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам. Ряд регионов даже идет на среднем уровне по сравнению со всеми российскими регионами, по выполнению программ ЛНР на 29-м месте в России из 89», - сказал Хуснуллин.

Кроме того, обсудили ход реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также состояние дел в строительной отрасли. Сегодня проект реализуется в 2 160 опорных населенных пунктах. С каждым губернатором подписано соответствующее соглашение.

«По итогам работы до 2036 года на 30% должно улучшиться качество жизни. Там проживает 75% населения нашей страны», - уточнил Хуснуллин.

Одним из ключевых вопросов заместитель председателя правительства счел ввод нового жилья. С учетом прежних заделов Хуснуллин пообещал сдать более 100 миллионов квадратных метров. Свои жилищные условия смогут улучшить тысячи российских семей.

Одновременно с этим будет возводиться необходимая для жизни социальная и транспортная инфраструктура.

К слову, в этом году строители опережают график по вводу и ремонту дорог на 21%. Все планы на текущий год будут выполнены, полагает Марат Хуснуллин. Продолжается строительство крупных инфраструктурных проектов, включая участок трассы «Дюртюли - Ачит», трассу «Россия» и коридор «Север - Юг», доложил он.

Напомним, сегодня в России отмечается праздник воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Три года назад на референдумах миллионы соотечественников выбрали быть с Россией. Владимир Путин по этому поводу выступил с обращением.