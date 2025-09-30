Названа причина давки учеников в раздевалке иркутской школы

Следствие установило, что в ходе давки, произошедшей в иркутской школе №19, никто из детей не пострадал. Об этом «Звезде» рассказал источник в СК.

«Там нет никаких травм, как пишут журналисты. Подтверждения информации о том, что там у кого-то сломаны руки и серьезные травмы - нет такого», - пояснил источник.

Он уточнил, что дети «вынужденно» закончили занятия все одновременно, раньше, чем заканчивали их обычно.

«Их не покормили и отпустили практически всю школу с занятий. Это была первая смена, школа большая, и днем всех детей, в связи с тем что не покормили в столовой, отпустили домой. И дети устроили вот такое вот безобразие», - поделился источник.

Собеседник телеканала уточнил, что из комментариев к видео слышно, что детям весело.

«Все это довольно позитивно прошло на самом деле», - оценил правоохранитель.

Однако он подчеркнул, что с точки зрения следствия необходимо установить тех, кто понесет ответственность за инцидент.

«Возникли какие-то сложности с организацией питания, после чего администрация приняла решение отпустить всех школьников домой», - подытожил источник в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что по факту инцидента в одной из школ Иркутска, где произошла давка, проводится проверка. Об этом сегодня сообщили в Следственном управлении региона. В соцсетях утверждалось, что некоторые дети получили травмы.