МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Названа причина давки учеников в раздевалке иркутской школы

Источник в Следственном комитете рассказал, что, хотя все прошло довольно «позитивно», ответственные за инцидент в школе №19 будут установлены.
Сергей Дьячкин 2025-09-30 12:09:42
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Следствие установило, что в ходе давки, произошедшей в иркутской школе №19, никто из детей не пострадал. Об этом «Звезде» рассказал источник в СК.

«Там нет никаких травм, как пишут журналисты. Подтверждения информации о том, что там у кого-то сломаны руки и серьезные травмы - нет такого», - пояснил источник.

Он уточнил, что дети «вынужденно» закончили занятия все одновременно, раньше, чем заканчивали их обычно.

«Их не покормили и отпустили практически всю школу с занятий. Это была первая смена, школа большая, и днем всех детей, в связи с тем что не покормили в столовой, отпустили домой. И дети устроили вот такое вот безобразие», - поделился источник.

Собеседник телеканала уточнил, что из комментариев к видео слышно, что детям весело.

«Все это довольно позитивно прошло на самом деле», - оценил правоохранитель.

Однако он подчеркнул, что с точки зрения следствия необходимо установить тех, кто понесет ответственность за инцидент.

«Возникли какие-то сложности с организацией питания, после чего администрация приняла решение отпустить всех школьников домой», - подытожил источник в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что по факту инцидента в одной из школ Иркутска, где произошла давка, проводится проверка. Об этом сегодня сообщили в Следственном управлении региона. В соцсетях утверждалось, что некоторые дети получили травмы.

#иркутск #школа #Школьники #наш эксклюзив #следствие #давка #Следственный комитет РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 