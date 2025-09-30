МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Школу в Иркутске, где произошла давка, проверит прокуратура

Следственные органы организовали доследственную проверку по факту возможной халатности.
Сергей Дьячкин 2025-09-30 07:46:13
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

По факту инцидента в одной из школ Иркутска, где произошла давка, проводится проверка. Об этом сегодня сообщили в Следственном управлении региона.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация о том, что в одной из школ Иркутска из-за одновременного выхода всех учеников из классов и их направления в гардероб образовалась давка», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что несколько детей пострадали, было повреждено школьное имущество.

Инцидент произошел в иркутской школе №19. Из-за сокращения уроков, которое, в свою очередь, было вызвано отсутствием в школе горячего обеда, примерно 1 000 детей из шести параллельных потоков вышли из классов в один и тот же момент. Все они одновременно направились в гардероб. Итогом стала давка, в которой, как указывается в соцсетях, ряд детей получили травмы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Следственными органами СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность")», - сообщает Следственное управление.

В ведомстве сообщили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

#в стране и мире #иркутск #школа #происшествие #Следственный комитет #следственные действия #давка
