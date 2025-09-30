МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СВР: Украина и Польша готовят совместную провокацию против России

Киев и Варшава готовят «задержание российско-белорусской ДРГ» на территории Польши.
Ян Брацкий 2025-09-30 11:52:02
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Киевский режим готовит новую резонансную провокацию, целью которой является втягивание Европы в открытое вооруженное противостояние с Россией.

Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки. Там же рассказали подробности очередной украинской инициативы.

«На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы, якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии», - сообщили в СВР.

Кандидаты на роли «диверсантов» уже отобраны, отметили в ведомстве. Это воюющие на стороне киевского режима боевики из «Легиона "Свобода России"»* (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Предполагается, что «выявленные» на территории Польши диверсанты дадут признательные показания. На фоне недавних залетов якобы российских дронов на территорию Польши у обывателей не должно остаться сомнений в агрессивности Москвы и Минска, сообщили в СВР.

Для пущей убедительности авторы провокации организуют атаки на объекты критической инфраструктуры.

Сценарий разрабатывается украинской разведкой совместно с польскими коллегами. Под угрозой полного разгрома режим Зеленского готов попытаться разжечь «большую войну», предупредили в российской спецслужбе.

* «Легион "Свобода России"» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

