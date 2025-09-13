Рютте: НАТО проведет операцию «Восточный страж» из-за ЧП с дронами в Польше

НАТО запустит операцию «Восточный страж» в ответ на инцидент с дронами в Польше, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. По его словам, цель мероприятия - дальнейшее усиление обороны восточного фланга организации.

Рютте отметил, что НАТО начинает операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. Он сделал это заявление на совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами альянса в Европе Алексусом Гринкевичем.

Генсек добавил, что военная активность стартует в ближайшие дни и задействует разнообразные ресурсы от союзников.

В НАТО обнародовали детали операции. Рютте указал, что в ней будут задействованы силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других партнеров. Гринкевич, в свою очередь, пояснил, что мероприятие охватит весь восточный фланг альянса от Крайнего Севера до Черного моря и Средиземноморья. Он подчеркнул, что операция включит меры по решению специфических задач, связанных с беспилотными летательными аппаратами.

Операции НАТО «Восточный страж» предшествовал инцидент с беспилотниками в Польше. 10 сентября утром премьер-министр страны Дональд Туск заявил о ночном нарушении воздушного пространства Польши российскими БПЛА. В Минобороны подтвердили, что ВС РФ атаковала объекты ВПК Украины, но никакие удары по Польше не планировались.