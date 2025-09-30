МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам рассказали о законах, которые вступят в силу в октябре

В числе законодательных инициатив, вступающих в силу в октябре, - меры поддержки участников СВО и возможность для самозанятых и представителей МСП оформлять кредитные каникулы.
Сергей Дьячкин 2025-09-30 11:40:51
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в октябре. Он перечислил их в своем канале в Max.

«Самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса теперь смогут оформить кредитные каникулы», - сообщил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что воспользоваться кредитными каникулами смогут предприятия любой отрасли.

Кроме того, по словам политика, заработают новые нормы, направленные на поддержку участников СВО. Среди них закон, вступивший в силу 29 сентября, который усиливает защиту трудовых прав военнослужащих.

Теперь, пояснил Володин, после окончания службы военные смогут взять необходимое время для восстановления. При этом не рискуя потерять рабочее место.

Он рассказал, что будут проиндексированы оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Также будут повышены пенсии военных пенсионеров.

«Поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность», - сформулировал главную задачу председатель Госдумы.

Спикер ГД рассказал, что с 6 октября вступает в силу закон, призванный защитить жилищные права ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Этот закон установит особенности признания документов на недвижимость в упомянутых регионах в Российской Федерации.

Микрокредитные компании, полностью принадлежащие субъектам Российской Федерации, с 22 октября смогут предоставлять ипотечные кредиты, если их цель не будет связана с предпринимательской деятельностью.

Володин добавил, что с этого же числа вступает в силу закон о возможности использования конфиската в гуманитарных целях. Исключение будет сделано только для пищевой продукции, алкоголя, табака и медицинских средств, содержащих спирт.

Месяц назад председатель Государственной думы рассказывал о новых законах, вступивших в силу в сентябре, среди которых были запрет навязывания гражданам товаров или услуг, отслеживание мигрантов по геолокации для Московского региона, возможность для силовиков узнавать о счетах россиян во внесудебном порядке.

#ДНР #ЛНР #Вячеслав Володин #законы #Госдума РФ #запорожская область #кредитные каникулы #Херсонская область #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 