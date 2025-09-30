Россиянам рассказали о законах, которые вступят в силу в октябре

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в октябре. Он перечислил их в своем канале в Max.

«Самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса теперь смогут оформить кредитные каникулы», - сообщил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что воспользоваться кредитными каникулами смогут предприятия любой отрасли.

Кроме того, по словам политика, заработают новые нормы, направленные на поддержку участников СВО. Среди них закон, вступивший в силу 29 сентября, который усиливает защиту трудовых прав военнослужащих.

Теперь, пояснил Володин, после окончания службы военные смогут взять необходимое время для восстановления. При этом не рискуя потерять рабочее место.

Он рассказал, что будут проиндексированы оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Также будут повышены пенсии военных пенсионеров.

«Поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность», - сформулировал главную задачу председатель Госдумы.

Спикер ГД рассказал, что с 6 октября вступает в силу закон, призванный защитить жилищные права ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Этот закон установит особенности признания документов на недвижимость в упомянутых регионах в Российской Федерации.

Микрокредитные компании, полностью принадлежащие субъектам Российской Федерации, с 22 октября смогут предоставлять ипотечные кредиты, если их цель не будет связана с предпринимательской деятельностью.

Володин добавил, что с этого же числа вступает в силу закон о возможности использования конфиската в гуманитарных целях. Исключение будет сделано только для пищевой продукции, алкоголя, табака и медицинских средств, содержащих спирт.

Месяц назад председатель Государственной думы рассказывал о новых законах, вступивших в силу в сентябре, среди которых были запрет навязывания гражданам товаров или услуг, отслеживание мигрантов по геолокации для Московского региона, возможность для силовиков узнавать о счетах россиян во внесудебном порядке.