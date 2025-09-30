МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог оценил мирный план Трампа по урегулированию в Газе

Глава Белого дома представил план по урегулированию ситуации в секторе Газа из 20 пунктов, среди которых немедленное прекращение огня, разоружение ХАМАС и освобождение заложников.
Ян Брацкий 2025-09-30 11:28:42
© Фото: Belal Abu Amer, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Планы президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа не внушают оптимизма. Таким мнением со «Звездой» поделился доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов.

«Предыдущие планы Дональда Трампа и Джо Байдена потерпели крах, этот тоже не внушает большого оптимизма. Во время последней попытки, которая была у Трампа, когда шли переговоры в Дохе, они обвинили ХАМАС в недоговороспособности. Они постоянно повышали ставки. Сначала требовали, чтобы ХАМАС разоружился, потом чтобы покинул политическую сцену, чтобы снял требование по деоккупации», - рассказал Гасанов.

Примечально, что представители движения ХАМАС согласились с большинством требований, но при условии деоккупации региона.

«Если Израиль требует, чтобы ХАМАС ушел и разоружился без того, чтобы покинуть территорию Палестины, а это не только сектор Газа, это западный берег реки Иордан - сделка снова будет на грани срыва», - полагает политолог.

По его мнению, глава Белого дома в вопросе Газы занял беспроигрышную позицию. Декларируемый им мир через силу предполагает решение вопроса путем переговоров или через принуждение посредством применения военной силы.

«Сейчас самое большое давление на ХАМАС, потому что даже Катар предлагает участвовать в разоружении. Самый ключевой вопрос в том, что ХАМАС должен уйти со сцены и деоккупация. Но даже если они согласятся, то сложно ожидать того, что Израиль полностью выведет свои войска. Это какая-то уловка, чтобы найти оправдание в свете того, что все начали признавать Палестину», - заключил эксперт.

Ранее американский лидер представил мирный план по завершению конфликта в секторе Газа, который включает в себя 20 пунктов. Это немедленное прекращение конфликта, вывод ЦАХАЛ, заморозка боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Целый ряд требований и предложений касаются вопросов будущего управления Газой. В случае, если ХАМАС отвергнет инициативу, США помогут Израилю «полностью уничтожить» группировку, пообещал Дональд Трамп.

