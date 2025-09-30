МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Комвзвода рассказал, что пакет «Града» закрывает пути подвоза БК врагу

На огневой позиции «реактивщики» действуют быстро - несколько пристрелочных выстрелов, корректировка и затем полный пакет по цели. По словам командира огневого взвода Павла Смыченко, задачи у расчета РСЗО «Град» всегда масштабные.
Павел Кольцов 2025-09-30 11:25:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир огневого взвода 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Павел Смыченко (позывной Птаха) в беседе с нашим корреспондентом Павлом Кольцовым рассказал, что пакетные залпы реактивной системы залпового огня «Град» позволяют перекрывать противнику пути подвоза боеприпасов и уничтожать скопления техники и живой силы.

«Отрезаем противнику пути отхода, подвоза БК, скопления техники уничтожаем. Нету такого, что "уазик" едет и мы по нему работаем. Это две-три единицы бронетехники и до сотни человек личного состава. Объемные цели для "Града" дают», - пояснил он.

Расчеты РСЗО на Красноармейском направлении работают в условиях постоянного риска атак украинских беспилотников. Чтобы прикрыть боевые машины, вместе с артиллеристами выдвигается группа сопровождения.

«Приезжаем на позицию, включаем РЭБ, следим за "птичками". Часто летают, но мы отбиваемся», - рассказал стрелок Максим Меньшиков.

Машины оборудованы дополнительной защитой - крайние направляющие забиты песком и заварены, чтобы снизить риск поражения с воздуха.

«Воздух сильно грязный, отбиваемся как можем. И на отходе тоже приходится воевать», - добавил командир взвода.

В составе расчетов служат бойцы из разных регионов страны. Сам Смыченко - из Макеевки, до СВО работал на заводе, но, как он признается, давно понял, что его место - в зоне боев.

«С 2017 года ни капли сожаления, думаю, что сделал правильный выбор», - говорит он.

Командир боевой машины, Роман Рогозин из Иркутска, подчеркивает, что залпы «Градов» поддерживают наступающие штурмовые группы.

«Работаем полным боекомплектом, штурмовики благодарят за помощь», - отметил Рогозин.

По словам водителя БМ-21 Максима Баландина, важно не только точно отработать по целям, но и быстро сменить позицию.

«По максимуму надо быстро топить, чтобы "птица" не догнала», - пояснил он.

Артиллеристы 9-й мотострелковой бригады круглосуточно ведут огонь по позициям противника, действуя плечом к плечу с пехотой. Расчеты РСЗО сдерживают продвижение украинских подразделений и обеспечивают условия для наступления российских штурмовых групп на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#РСЗО #Град #наш эксклюзив #красноармейское направление
