Расчет «Града» сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Цель обнаружили операторы БПЛА, огонь корректировался с воздуха, после залпа машина выполнила противоогневой маневр с учетом активности вражеских FPV-дронов.
2025-09-19 15:41:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Град» мотострелкового соединения группировки «Центр» нанес удар по позициям противника на Красноармейском направлении, сорвав ротацию подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

На кадрах видно, как боевую машину выводят на позицию по грунтовой дороге в открытой местности, рядом поля, редкие посадки, линия ЛЭП. Кабина и пусковая закрыты характерными решетчатыми экранами и навесами - это защита от дронов и осколков. Съемка ведется с нескольких точек, в том числе с верхней площадки над кабиной. Военнослужащий расчета в шлеме и бронежилете у кабины, рядом - пакет направляющих, поднятый под углом.

Далее показан сам залп. Из направляющих выходят 122-мм реактивные снаряды, факелы стартовых двигателей подсвечивают пыль и сухую траву у колес, вокруг поднимается мощное пылевое облако. Есть и другой ракурс - ракета уходит с трубы выше объектива камеры, закрепленной на верхней площадке. Отдельный фрагмент - тепловизионная картинка с БПЛА. На дальнем плане фиксируются вспышки и дымы в районе цели. В другом эпизоде с высоты заметны несколько очагов разрывов в полосе застройки и в зеленых массивах по краю населенного пункта.

Согласно релизу, расчет работал по координатам, полученным от воздушной разведки, и вел огонь на дальность свыше 15 километров. После выполнения задачи «Град» сменил позицию. Сопровождение обеспечивала группа противодействия средствам воздушного нападения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #группировка «Центр» #красноармейское направление
