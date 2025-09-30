Босфорский пролив перекрыли из-за заглохшего сухогруза

Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле был остановлен в обе стороны. Причиной стал заглохший сухогруз, следовавший в Российскую Федерацию. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

В министерстве уточнили, что инцидент произошел у берегов района Умуръери.

«У 98-метрового сухогруза Arda, следовавшего из порта Бандырма в Россию, вышел из строя двигатель», - сообщается в пресс-релизе.

Судно, как следует из заявления министерства, было безопасно отбуксировано к причалу Бююкдере. Из-за операции по буксировке сухогруза транзит судов через Босфор был приостановлен.

Ранее сообщалось о другом инциденте с участием сухогруза в Босфоре. Тогда с ним столкнулся пассажирский теплоход, шедший из Бешикташа в Ускюдар. Пострадали восемь человек.