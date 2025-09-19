Пассажирский теплоход столкнулся с сухогрузом в проливе Босфор в Стамбуле

Пассажирский теплоход, который следовал из Бешикташа в Ускюдар, столкнулся с сухогрузом в проливе Босфор в турецком Стамбуле. По информации местных властей, число пострадавших достигло восьми человек. Об этом сообщило агентство CNN Türk.

«Пассажирское судно, следовавшее из Бешикташа в Ускюдар, столкнулось с сухогрузом в проливе Босфор», - указано в материале.

После случившегося пассажирское судно пришвартовали у причала Пашалиманы. Двое пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи.

Сухогруз отбуксировали в безопасную зону силами береговой охраны, его поставили на якорь для оценки ущерба.

На место происшествия немедленно направили быстроходные спасательные катера.