Экипаж армейской авиации поразил боевиков неуправляемыми ракетами

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».
2025-09-30 10:49:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении украинских боевиков в лесистой местности в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М. 

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Штурман-оператор вертолета отметил, что полет к цели выполнялся на предельно малых высотах. Летчики применили неуправляемые ракеты С-8. 

Нанеся удар, они выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и отошли от цели. Успешное поражение вражеской пехоты подтвердил передовой авиационный наводчик. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования. 

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации дроноводов ВСУ. В тот раз летчики поразили цель при помощи ЛМУР - легкой многоцелевой управляемой ракеты. Как и в случае с Ка-52М, удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #спецоперация #Ка-52М #армейская авиация
