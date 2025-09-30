Экипаж армейской авиации поразил боевиков неуправляемыми ракетами

Минобороны России сообщает о поражении украинских боевиков в лесистой местности в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Штурман-оператор вертолета отметил, что полет к цели выполнялся на предельно малых высотах. Летчики применили неуправляемые ракеты С-8.

Нанеся удар, они выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и отошли от цели. Успешное поражение вражеской пехоты подтвердил передовой авиационный наводчик. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации дроноводов ВСУ. В тот раз летчики поразили цель при помощи ЛМУР - легкой многоцелевой управляемой ракеты. Как и в случае с Ка-52М, удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.