Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации дроноводов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Целью стал пункт временной дислокации украинских дроноводов. Нанося удар, летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету.

Успешное поражение цели подтвердил доклад разведки. Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр и благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что экипаж Ка-52М ликвидировал украинских боевиков авиационными ракетами. Как и в случае с Ми-28НМ, цель находилась в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.