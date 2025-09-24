МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации дроноводов ВСУ

Летчики поразили цель при помощи ЛМУР - легкой многоцелевой управляемой ракеты.
2025-09-24 06:50:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ. 

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Целью стал пункт временной дислокации украинских дроноводов. Нанося удар, летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. 

Успешное поражение цели подтвердил доклад разведки. Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр и благополучно вернулся на аэродром базирования. 

Ранее сообщалось, что экипаж Ка-52М ликвидировал украинских боевиков авиационными ракетами. Как и в случае с Ми-28НМ, цель находилась в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#вертолеты #Ми-28НМ #спецоперация #армейская авиация #группировка "север"
