ЕС рассчитывает принять решение о конфискации активов РФ в течение месяца

Страны Евросоюза планируют принять решение об использовании замороженных российских активов в конце октября. Об этом пишет издание Politico.

Первое собрание членов ЕС на эту тему состоится в Копенгагене.

«Цель в Копенгагене - заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Сейчас мы находимся в серой зоне», - заявил изданию один из дипломатов ЕС.

К слову, Брюссель уже начал использовать проценты от замороженных активов России для помощи киевскому режиму в обход венгерского вето. В конце августа официальный Будапешт по этому поводу обратился в суд.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о рисках наступления «полного хаоса» в случае изъятия российских активов и призвал уважать международное право.

Напомним, речь идет о российских суверенных активах, замороженных на западных счетах после начала специальной военной операции на Украине. Сумма составляет около €300 млрд. Львиная ее доля хранится в Европе. Москва неоднократно называла действия Брюсселя воровством и угрожала ответными мерами.