Гладков: основные работы по восстановлению энергоснабжения Белгорода выполнены

Энергетики закончили основные работы по восстановлению электроснабжения в Белгороде после атак киевского режима. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь. Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена», - написал Гладков.

Глава региона добавил, что еще остается «небольшое количество абонентов», которых нужно подключить. При этом все аварийные бригады до сих пор находятся на рабочих местах.

По словам Гладкова, пока электроэнергию не подали в Центр образования №1, школу №48, детские сады №2 и №33. Энергетики обещают сделать это в ближайший час.

Губернатор подчеркнул, что школы и детские сады будут работать в привычном режиме.

Самая большая проблема, как пояснил губернатор, остается с подачей горячей воды. Однако общий объем повреждений можно будет оценить только в светлое время суток.

«Поэтому проведу в 11.00 [мск] заседание штаба и буду понимать к 12.00 сроки восстановления», - заключил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что в регионе была запущена резервная генерация после украинской ракетной атаки.

За вечер боевики ВСУ дважды обстреляли Белгород. В результате одного из ударов пострадали два человека, была повреждена критически важная инфраструктура.