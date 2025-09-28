МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Удары ВСУ по Белгороду привели к ранениям жителей и отключению света

Власти принимают меры для устранения последствий обстрелов.
Анна Касаткина 2025-09-28 21:07:14
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Боевики ВСУ дважды за вечер обстреляли Белгород. В результате одного из ударов пострадали два человека, повреждена критически важная инфраструктура, сообщил губернатор Белогородской области Вячеслав Гладков.

У мужчины врачи зафиксировали осколочное ранение брюшной полости. Женщине медики предварительно диагностировали баротравму. Обоих жителей города доставили в белгородскую городскую больницу №2, где им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, глава региона уведомил о значительных перебоях с электричеством.

«Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные. Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации», - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Позже губернатор сообщило повторном обстреле.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняются», - добавил он.

Накануне при ракетном ударе по Белгороду ранения получили три человека, включая подростка.

#белгород #ракетный удар #пострадавшие #Вячеслав Гладков
