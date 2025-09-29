МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Солнцепек» испепелил опорник ВСУ в лесу под Красноармейском

Беспилотник координировал работу расчета.
2025-09-29 07:58:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» ударила по опорному пункту ВСУ в лесу на Красноармейском направлении. Кадры работы расчета системы показало Минобороны России.

После того как оператор разведывательного беспилотника передал координаты цели, машина направилась на огневую позицию. «Солнцепек» сопровождала группа огневой поддержки.

За несколько минут бойцы подготовили боевую машину и навели ее на цель. По команде они дали мощный термобарический залп по вражескому укреплению на расстоянии шесть километров.

Расчет работал в связке с операторами дронов. БПЛА помогали точно определить, где находится цель, и фиксировали поражение. После выполнения боевой задачи машина быстро покинула позицию и была замаскирована. Это помогает не попасть под ответный огонь и сохранить готовность к новым заданиям.

Ранее в группировке войск «Юг» назвали главную цель ВС РФ под Константиновкой.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #тос-1а «солнцепек» #Тяжелые огнеметные системы #красноармейское направление
