Давление и махинации с бюллетенями: как удержалась власть в Молдавии

На мирную акцию у парламента в Кишиневе собрались люди. Народ не согласен с результатами и не поддерживает правящую партию. После подсчета голосов у партии Санду «Действие и солидарность» (PAS) 50,20% голосов. В итоге из 101 места в парламенте она забрала 55. Оппозиционным достались 48. Таким образом, на выборах, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. Только доверия к этим цифрам у народа нет.

«Мы сегодня смело можем говорить о том, что выборы у нашей страны, у наших граждан были украдены. Мы видим, что оппозиция не готова просто так промолчать, и даже сейчас, через несколько минут, начнется одна из акций, на которую призвали лидеры Патриотического блока», - говорит лидер партии «Возрождение» Юрий Витнянский.

Оппозиция заявила о своей победе еще вечером, после первых результатов. Когда обработали 100% голосов внутри страны, оппозиционные партии опережали PAS - 49,5 против 44%. Но ключевое здесь - внутри страны. С учетом зарубежных участков PAS победила.

Инциденты признает даже ЦИК Молдавии. Правда, они заявляют лишь о 236 «незначительных» нарушениях. Для сравнения: по данным наблюдателей из правозащитной организации Promo-Lex, только в самой Молдавии зафиксировали больше 600 инцидентов. Назвать их незначительными сложно. В основном это нарушение тайны голосования и перевозка избирателей. Классический метод, который в народе называют каруселью - когда одни и те же люди голосуют на разных участках. А перед этим, судя по попавшим в сеть кадрам, - инструктаж в автобусе.

Десятки видео с нарушениями появляются в сети. На одном из них автор сжигает сотни бюллетеней с голосами за оппозиционные партии.

По данным оппозиционеров, в Москве задержали сотрудника Службы информации и безопасности Молдовы с двумя мешками бюллетеней со штампами за PAS.

«Он родственник бывшего главы Пограничной полиции, ставленника PAS Росияна Василоя. Его задержали власти в России с двумя мешками бюллетеней, проштампованных за правящую партию. Уважаемые граждане, выборы фальсифицируют», - заявил представитель партии Moldova Mare Игорь Хлопецкий.

Для победы правящая партия сделала, кажется, все. В том числе, организовала уголовное преследование и реальный срок для главного конкурента - главы Гагаузии Евгении Гуцул. А еще - отстранение нескольких оппозиционных партий непосредственно перед выборами. Но даже этого могло не хватить. Тогда Санду пригрозила отменить результаты и заговорила о фальсификациях. По ее словам, их выявили как раз за рубежом.

«У нас есть несколько сообщений о незаконной перевозке избирателей в избирательные участки за пределами страны. Очевидно, за деньги. В нескольких странах были ложные тревоги о бомбах», - заявила она.

Ирония в том, что победу партии власти обеспечили как раз участки за пределами страны. Точно так же, как и на выборах президента страны в прошлом году, когда переизбрали Санду. Но Молдавия - это парламентская республика, поэтому именно к этим выборам приковано большее внимание.

Отреагировал на ситуацию и Кремль. Дмитрий Песков прокомментировал итоги выборов.

«Сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории РФ в связи с тем, что для них было открыто только два участка. Чего, естественно, было недостаточно и что не могло дать возможность проголосовать всем желающим», - отметил пресс-секретарь президента.

PAS пытается тянуть Молдавию в Европу - страна на пороге переговоров о вступлении в ЕС. А оппозиция - напротив выступает за сближение с Москвой. И народ красноречиво показывает, на чьей он стороне.