Операторы БПЛА утопили в Днепре четыре лодки ВСУ за ночь

Российские бойцы 18-й общевойсковой армии, которая входит в группировку войск «Днепр», уничтожили четыре лодки ВСУ за ночь в Херсонской области. Видеосъемки их работы с дрона показало Минобороны России.

Плавсредства противника заметила на правом берегу Днепра ночная разведка. Они намеревались переправиться на другую сторону.

Одна из моторных лодок уже начала движение, но через несколько минут ее пустил ко дну FPV-дрон. Еще три лодки разбили, сбросив на них осколочно-фугасные снаряды с квадрокоптеров.

Операторы беспилотных летательных аппаратов каждый день уничтожают технику и боевиков ВСУ на правом берегу Днепра. Они используют ударные дроны для атак на пункты управления, артиллерию, минометы, бронетехнику и склады с боеприпасами.

С помощью дронов военнослужащие могут следить за врагом в реальном времени, наблюдать, куда он движется, и направлять удары артиллерии и РСЗО.

Ранее сообщалось, как диверсанты ВСУ пытались войти в островную зону Днепра, но напоролись на направленные для перехвата FPV-дроны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.