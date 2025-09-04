FPV-дроны разгромили диверсантов ВСУ, мчавшихся на лодке по Днепру

Редкий диверсант доплывет до середины Днепра. Потому что их уничтожают российские военнослужащие. Как, например, в сегодняшнем видео от Минобороны России, где фиксируется разгром украинской ДРГ на быстроходной лодке.

Противник был обнаружен, потому что мониторинг водной поверхности реки и берега, на котором сидит противник, ведется круглосуточно. Диверсанты врага, как уточнили в МО РФ, пытались войти в островную зону Днепра, но напоролись на направленные для перехвата FPV-дроны.

Дроны удалось поднять вовремя, так как их операторы всегда находятся в постоянной готовности к вылету и поражению плавсредств неприятеля. В итоге лодку удалось потопить серией ударов. При этом диверсанты были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон добил лежащий на боку бронетранспортер Stryker в зоне спецоперации. Это сделал расчет беспилотника Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.