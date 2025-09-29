МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова: Кишинев использовал средневековые методы устрашения оппонентов

Оппоненты режима подвергались арестам, а на неугодных лиц заводились уголовные дела.
Дарья Ситникова 2025-09-29 22:55:00
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Нынешний режим Кишинева использовал средневековые, варварские методы устрашения оппонентов, чтобы удержаться у власти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что нынешний режим устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционно настроенных избирателей, мешал беспристрастному наблюдению за выборами, включая работу международных наблюдателей.

Также оппоненты режима подвергались арестам, их служебные и жилые помещения обыскивали, а на неугодных лиц заводились уголовные дела.

Кроме этого, с предвыборной гонки массово снимались оппозиционные партии и движения. 19 июля отказали в регистрации блоку «Победа», а в августе четырем входящим в него партиям.

Позже, 26 сентября, лишили возможности участвовать в выборах партии «Сердце Молдовы». В день голосования, 28 сентября, подобная участь постигла партию «Великая Молдова», а отданные за нее голоса объявили недействительными.

Многочисленные сторонники данных политических формирований были вытеснены на обочину избирательного процесса, заключила Захарова.

Исполнительный секретарь исполкома политического блока «Победа» Марина Таубер до этого рассказала, как отразятся результаты парламентских выборов на будущем Молдавии и Приднестровья.

#Захарова #Выборы #Молдова #кишинев
