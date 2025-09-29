Трамп назвал глупостью признание Палестины рядом стран

Президент США Дональд Трамп завил, что считает глупостью признание рядом стран государственности Палестины. Об этом он сказал на пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей», - сказал американский лидер.

По мнению Трампа, многие страны признали Палестину, так как «очень устали от того, что происходит уже много десятилетий».

Ранее сообщалось, что ряд стран, включая Великобританию, Канаду и Австралию, почти синхронно заявили о признании Палестины. Нетаньяху в ответ на это заявил, что это государство не будет создано никогда. По его словам, признание Палестины Австралией, Британией и Канадой – это попытка навязать Израилю «террористическое государство».