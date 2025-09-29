МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал глупостью признание Палестины рядом стран

По мнению Трампа, многие страны признали Палестину, так как «очень устали от того, что происходит уже много десятилетий».
Виктория Бокий 2025-09-29 22:18:31
© Фото: Shawn Thew, Pool via CNP Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп завил, что считает глупостью признание рядом стран государственности Палестины. Об этом он сказал на пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство, некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей», - сказал американский лидер.

По мнению Трампа, многие страны признали Палестину, так как «очень устали от того, что происходит уже много десятилетий».

Ранее сообщалось, что ряд стран, включая Великобританию, Канаду и Австралию, почти синхронно заявили о признании Палестины. Нетаньяху в ответ на это заявил, что это государство не будет создано никогда. По его словам, признание Палестины Австралией, Британией и Канадой – это попытка навязать Израилю «террористическое государство».

#Дональд Трамп #Биньямин Нетаньяху #палестина #признание Палестины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 