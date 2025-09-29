МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Еще трех человек задержали по делу о суррогатном алкоголе в Ленобласти

По данным СК РФ, подозреваемые организовали каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья людей.
Виктория Бокий Александр Тарасенко 2025-09-29 19:35:01
© Фото: Telegram/sledcom47 © Видео: ТРК «Звезда»

Организация из Ленинградской области, которая, по данным следователей, распространяла алкогольный суррогат на территории региона, хранила изъятую из оборота алкогольную продукцию по поручению других компаний. Об этом сообщает СК по Ленинградской области.

Отмечается, что дополнительно задержаны три представителя фирмы.

«В настоящее время <…> дополнительно задержаны трое подозреваемых из числа лиц, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего хранение в Тосненском районе Ленинградской области изъятой из оборота спиртосодержащей продукции по поручению иных организаций», - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, подозреваемые организовали каналы сбыта на территории Кингисеппского и Волосовского районов спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья людей. Вся эта продукция хранилась на складе, который арендовала фирма.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области полиция установила коммерческую организацию, которая распространяла по региону суррогатный алкоголь, из-за употребления которого погибли 25 человек.

#Алкоголь #Ленинградская область #суррогат #СК РФ
