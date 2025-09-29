МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Ленобласти установили компанию, распространявшую суррогатный алкоголь

В торговой организации, расположенной в поселке Трубников Бор Тосненского района, уже проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Сергей Дьячкин 2025-09-29 09:50:38
© Фото: Telegram/IrinaVolk_MVD

Сотрудникам полиции удалось установить коммерческую организацию, которая распространяла в Ленинградской области суррогатный алкоголь, из-за употребления которого погибли 25 человек.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя, в результате употребления которого погибли люди», - написала Волк.

Официальный представитель МВД уточнила, что коммерческая организация была расположена в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области.

Волк сообщила, что по указанному адресу уже проводятся следственно-оперативные мероприятия. Они направлены на выяснение и установление каналов поставки суррогата, а также лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что после массового отравления подпольным спиртным было задержано уже четырнадцать человек.

В пятницу стало известно о массовом отравлении суррогатом в Сланцевском, Волосовском и Кингисеппском районах Ленинградской области. У всех погибших было обнаружено отравление метанолом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трагедию в Ленинградской области с суррогатным алкоголем «из ряда вон выходящей», несмотря на строгие законы России в сфере продажи спиртного.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), нескольким фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Двоим из задержанных предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

