Захарова с юмором оценила допрос британца с женой, вернувшихся из России

Джорджа Гэллоуэя и его жену Путри Гаятри Пертиви девять часов допрашивали в аэропорту Лондона.
Дарья Ситникова 2025-09-29 19:02:00
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала сообщения о том, что главу Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его жену Путри Гаятри Пертиви девять часов допрашивали в лондонском аэропорту после возвращения из Москвы.

«Диалог двух англичан на британской границе: - Русише? - Ноу, бритише. - "Лавров" ферштейн? - Йес. - Хайль Карл! - Гитлер капут!!!!!», - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, в аэропорту Гатвик антитеррористические офицеры остановили пару после их прибытия в страну. Гэллоуэй рассказал, что во время допроса полиция пыталась узнать у его супруги, почему она восхищается министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам главы Рабочей партии Великобритании, их задержали в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ, однако не смогли объяснить, в чем конкретно их подозревают.

#Россия #Мария Захарова #Великобритания #полиция #Задержание #Джордж Гэллоуэй
