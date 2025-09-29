МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Британского политика и его жену допрашивали об отношении к Лаврову

Полиция задержала пару в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ.
Дарья Ситникова 2025-09-29 15:22:00
© Фото: Nemyshev Vyacheslav, URA.RU, Global Look Press

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй рассказал, что во время девятичасового допроса в лондонском аэропорту по возвращении из Москвы полиция пыталась узнать у его супруги Путри Гаятри Пертиви, почему она восхищается министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Какое отношение это имеет к терроризму? Какое отношение имеют к терроризму мои взгляды на Лаврова?» - прокомментировал лидер Рабочей партии Великобритании.

Он рассказал, что его вместе с женой задержали в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ, но не смогли объяснить, в чем конкретно их подозревают. Полиция допрашивала Гэллоуэя около четырех часов, а Гаятри - около пяти.

У его жены пытались выяснить, почему «ее ногти накрашены в цвет флага Палестины», «каково ее отношение к конфликту в Газе», «почему она восхищается Лавровым» и «почему она дружественно настроена к Китаю».

Гэллоуэй также назвал главной причиной задержания конфискацию телефонов и ноутбуков его супруги, в результате чего у спецслужб появился доступ к коммуникациям.

Несколько дней назад стало известно, что в аэропорту Гатвик антитеррористические офицеры остановили пару после их прибытия из Москвы рейсом с пересадкой в Абу-Даби. Полиция провела допрос и обыск.

#в стране и мире #Великобритания #полиция #Задержание #Джордж Гэллоуэй
