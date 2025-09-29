Дипломаты передали «Звезде» фотографии изуродованного памятника Юрию Гагарину, который установлен в городе Пула в Хорватии.

По предварительной информации, в ночь с 28 на 29 сентября вандалы закрасили краской бюст Гагарина, оставив украинский националистический лозунг. Сам обелиск расположен на территории технического колледжа, где также находится Центр космических исследований.

Активисты движения соотечественников и преподавательский состав школы оперативно вернули бюст в прежний вид. К данному инциденту привлекли руководство города и области.

Посольство России в Хорватии рассчитывает, что правоохранительные органы республики примут оперативные меры по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.

До этого в Херсонской области в городе Таврийск вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату. Они нанесли повреждение тротуарной плитке, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».