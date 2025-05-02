В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату

В городе Таврийск, который находится в Херсонской области, вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Новая Каховка.

Это произошло в парке, который находится по улице Молодежная возле монумента «Неизвестный солдат - защитник Отечества». Неизвестные нанесли повреждение тротуарной плитке. сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».

Администрация города заявила, что полиция уже занимается поисками злоумышленников, которые причастны к акту вандализма.

До этого в крымском поселке Нижнегорский на кладбище вандал поджег и могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Помимо этого, злоумышленник осквернил места захоронений трех бойцов специальной военной операции.

Позже сообщили о задержании вандала, который совершил это. Им оказался безработный житель Нижнегорского района.