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В Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату

Кроме этого, злоумышленники повредили тротуарные плитки, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».
Дарья Ситникова 2025-05-02 22:12:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В городе Таврийск, который находится в Херсонской области, вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Новая Каховка.

Это произошло в парке, который находится по улице Молодежная возле монумента «Неизвестный солдат - защитник Отечества». Неизвестные нанесли повреждение тротуарной плитке. сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».

Администрация города заявила, что полиция уже занимается поисками злоумышленников, которые причастны к акту вандализма.

До этого в крымском поселке Нижнегорский на кладбище вандал поджег и могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Помимо этого, злоумышленник осквернил места захоронений трех бойцов специальной военной операции.

Позже сообщили о задержании вандала, который совершил это. Им оказался безработный житель Нижнегорского района.

#вандалы #осквернение #Херсонская область #памятник неизвестному солдату #таврийск
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