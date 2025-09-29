Наводчик М-46 рассказал о самых важных целях для своего орудия

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с артиллеристами из расчета 130-миллиметровой пушки М-46. Наводчик Дмитрий рассказал о важнейших целях.

«Минометы противника. Они "кошмарят" наших парней, и надо по ним быстро и четко отработать, чтобы они прекратили огонь на подавление», - подчеркнул артиллерист.

Также в приоритете, добавил к словам наводчика корреспондент, неприятельские пункты управления беспилотными летательными аппаратами. В том числе и потому, что вражеские БПЛА постоянно пытаются найти наши артиллерийские позиции.

А еще недавно расчет этой М-46 разнес позицию гаубицы М777 американского производства. Выследить замаскированное орудие врага получилось при помощи беспилотника. Три 130-миллиметровых снаряда - и гаубица уничтожена.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.