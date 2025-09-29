МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Роскачестве объяснили, как продлить жизнь батареи смартфона

При поломке контроллера заряда, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, смартфон может перегреться, а в худшем случае произойдет возгорание устройства.
Сергей Дьячкин 2025-09-29 14:27:18
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press

Чтобы полностью зарядить современный смартфон, обычно требуется не больше двух часов, но это зависит от емкости аккумулятора и мощности зарядного устройства. Об этом рассказал в беседе с RT Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

«Тем не менее многие пользователи продолжают практиковать ночную зарядку, не осознавая всех рисков», - рассказал эксперт.

Кузьменко добавил, что, хотя у современных устройств есть специальные системы защиты, зачастую даже они не справляются с деградацией аккумулятора. А она неизбежна, если постоянно поддерживать уровень заряда на 100%.

Как объяснил эксперт, опаснее всего, если выйдет из строя контроллер заряда. Именно он отвечает за ограничение поступающего тока на аккумулятор. При его поломке, по словам Кузьменко, неконтролируемый ток повышенной мощности поступает на аккумулятор.

Зачастую это приводит к перегреву, а в худшем случае - даже к возгоранию устройства. Такие поломки, хоть и нечасто, встречаются у старых устройств, которые имеют большое количество циклов заряда-разряда.

Поэтому, как заключил специалист, для того, чтобы продлить срок службы батареи вашего смартфона, рекомендуется поддерживать уровень заряда в диапазоне 20-80%.

Ранее в Роскачестве объяснили новую схему мошенничества, когда под видом курьеров маркетплейсов мошенники звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки.

#безопасность #смартфон #зарядка #роскачество #цифровая безопасность #сергей кузьменко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 