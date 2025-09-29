В Роскачестве объяснили, как продлить жизнь батареи смартфона

Чтобы полностью зарядить современный смартфон, обычно требуется не больше двух часов, но это зависит от емкости аккумулятора и мощности зарядного устройства. Об этом рассказал в беседе с RT Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

«Тем не менее многие пользователи продолжают практиковать ночную зарядку, не осознавая всех рисков», - рассказал эксперт.

Кузьменко добавил, что, хотя у современных устройств есть специальные системы защиты, зачастую даже они не справляются с деградацией аккумулятора. А она неизбежна, если постоянно поддерживать уровень заряда на 100%.

Как объяснил эксперт, опаснее всего, если выйдет из строя контроллер заряда. Именно он отвечает за ограничение поступающего тока на аккумулятор. При его поломке, по словам Кузьменко, неконтролируемый ток повышенной мощности поступает на аккумулятор.

Зачастую это приводит к перегреву, а в худшем случае - даже к возгоранию устройства. Такие поломки, хоть и нечасто, встречаются у старых устройств, которые имеют большое количество циклов заряда-разряда.

Поэтому, как заключил специалист, для того, чтобы продлить срок службы батареи вашего смартфона, рекомендуется поддерживать уровень заряда в диапазоне 20-80%.

