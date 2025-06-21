В Роскачестве выявили схему мошенничества с оформлением микрозаймов

Выявлена новая схема мошенничества, связанная с оформлением микрозаймов. Об этом сообщили в Роскачестве.

«Под видом курьеров маркетплейсов мошенники звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки. Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма», - цитирует слова ТАСС.

В ведомстве отметили, что после получения сумму, мошенники тратят деньги на крупные покупки в магазинах. Кроме того, они могут продать персональные данные своих жертв микрофинансовым организациям. Источниками информации своих жертв у аферистов могут быть, в том числе взломанные базы данных клиентов маркетплейсов или сами организации, оформляющие микрозаймы.

В Роскачестве допустили, что за каждой аферой может стоять целая сеть аферистов. В ведомстве также призвали не терять бдительности при покупке товаров по крайне низким ценам.