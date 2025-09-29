Синоптик констатировала новый рекорд атмосферного давления в Москве

В Москве побит рекорд атмосферного давления. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Впрочем, об окончательных цифрах говорить пока рано, уточнила она.

«Дело в том, что прежний рекорд уже перекрыт. Атмосферное давление уже утром было выше, чем в 2021 году, которое составляло тогда 1017,2. Но давление продолжает расти. Поэтому окончательные цифры рекорда будут известны только к 21 часу», - объяснила Позднякова.

Ранее синоптики предупредили метеозависимых москвичей и гостей столицы о том, что 30 сентября в мегаполисе будет экстремально высокое атмосферное давление.

По прогнозам заслуженного метеоролога РФ Романа Вильфанда, давление может подняться до 765-767 миллиметров ртутного столба.

Повышенное давление будет наблюдаться всю следующую неделю, предупредил он.