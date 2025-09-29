МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Гидрометцентре предупредили об экстремальном давлении в Москве 30 сентября

Метеорологи считают, что во вторник атмосферное давление в Москве составит 765-767 миллиметров ртутного столба.
Сергей Дьячкин 2025-09-29 06:21:59
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Globallookpress

В Москве 30 сентября ожидается экстремально высокое атмосферное давление. С большой вероятностью будет побит рекорд. Об этом рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

Он сообщил, что, по оценкам специалистов Гидрометцентра, во вторник атмосферное давление в столице составит 765-767 миллиметров ртутного столба.

«Это около рекордного значения, будет ли оно побито - посмотрим. Однозначно существует характеристика того, что это экстремально высокое давление», - пояснил Вильфанд.         

Ученый добавил, что на протяжении всей текущей недели давление будет превышать норму на 17-18 миллиметров ртутного столба.

В начале следующей недели давление все еще останется высоким, но уже не будет достигать экстремальных значений.

Ранее метеоролог Александр Шувалов объяснил, что на этой неделе в европейской части России ожидается холодная погода без осадков. Эксперт отметил, что дневные температуры будут около +10 градусов. Такая погода будет продолжаться всю неделю.

#в стране и мире #климат #Погода #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #давление #атмосферное давление #метеорология
