МЧС предупредило о включении сирен по всей стране 1 октября

По всей России первого октября включат сирены и громкоговорители. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций России.
В субъектах Российской Федерации будет проведена плановая масштабная проверка систем оповещения. Они предназначены для того, чтобы своевременно довести до населения сигнал при возникновении какой-либо угрозы или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
«В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», - сообщили в ведомстве.
Информация также будет доступна гражданам в мобильном приложении «МЧС России».
Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает, что услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не впадать в панику.
Для того, чтоб прослушать информационное сообщение, нужно включить телевизор или радио - любой общедоступный канал.
Комплексные проверки систем оповещения проводят регулярно, чтобы убедиться, что все элементы системы оповещения населения сохраняют работоспособность.
Кроме того, проверки призваны повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
Как напомнили в МЧС России, предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года.
