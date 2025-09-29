МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЧС предупредило о включении сирен по всей стране 1 октября

Министерство чрезвычайных ситуаций просит граждан сохранять спокойствие и не паниковать - это плановая проверка.
Сергей Дьячкин 2025-09-29 10:38:40
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

По всей России первого октября включат сирены и громкоговорители. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций России.

В субъектах Российской Федерации будет проведена плановая масштабная проверка систем оповещения. Они предназначены для того, чтобы своевременно довести до населения сигнал при возникновении какой-либо угрозы или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», - сообщили в ведомстве.

Информация также будет доступна гражданам в мобильном приложении «МЧС России».

Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает, что услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не впадать в панику.

Для того, чтоб прослушать информационное сообщение, нужно включить телевизор или радио - любой общедоступный канал.

Комплексные проверки систем оповещения проводят регулярно, чтобы убедиться, что все элементы системы оповещения населения сохраняют работоспособность.

Кроме того, проверки призваны повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Как напомнили в МЧС России, предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года.

#Россия #сирена #МЧС России #предупреждение #система оповещения населения
