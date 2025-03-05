По всей России прошла проверка системы оповещения населения

В России провели плановую проверку системы оповещения населения, она проходила во всех регионах страны с 10.00 до 11.00 по местному времени. Проверку провели штатно, как и планировалось, в среду, 5 марта.

Она предполагала запуск электросирен и громкоговорителей, а также трансляцию сообщения на общедоступных каналах телевидения и станциях радио. Так, телевизионная программа прерывалась картинкой с предупреждающим текстом, включались сирены.

«Внимание всем! Просьба сохранять спокойствие», - слышали жители при оповещении.

Подобные проверки проводятся дважды в год, напомнили в МЧС России.