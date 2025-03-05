По всей России прошла проверка системы оповещения населения

В России провели плановую проверку системы оповещения населения, она проходила во всех регионах страны с 10.00 до 11.00 по местному времени. Проверку провели штатно, как и планировалось, в среду, 5 марта.
Она предполагала запуск электросирен и громкоговорителей, а также трансляцию сообщения на общедоступных каналах телевидения и станциях радио. Так, телевизионная программа прерывалась картинкой с предупреждающим текстом, включались сирены.
«Внимание всем! Просьба сохранять спокойствие», - слышали жители при оповещении.
Подобные проверки проводятся дважды в год, напомнили в МЧС России.
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