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По всей России прошла проверка системы оповещения населения

Жители слышали сирены и предупреждения о проверке в период с 10.00 до 11.00.
Елизавета Кондрикова 2025-03-05 11:14:14
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В России провели плановую проверку системы оповещения населения, она проходила во всех регионах страны с 10.00 до 11.00 по местному времени. Проверку провели штатно, как и планировалось, в среду, 5 марта.

Она предполагала запуск электросирен и громкоговорителей, а также трансляцию сообщения на общедоступных каналах телевидения и станциях радио. Так, телевизионная программа прерывалась картинкой с предупреждающим текстом, включались сирены.

«Внимание всем! Просьба сохранять спокойствие», - слышали жители при оповещении.

Подобные проверки проводятся дважды в год, напомнили в МЧС России.

#Россия #сирена #МЧС России #предупреждение #система оповещения населения
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