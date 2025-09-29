МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Севастополя рассказал о ситуации с бензином

Для стабилизации ситуации с бензином на АЗС власти ввели ограничения на продажу топлива в 30 литров.
Ян Брацкий 2025-09-29 10:25:07
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Бензин в Севастополь завозится в режиме нон-стоп, однако из-за ажиотажного спроса на автомобильное топливо пока не удается выйти на плановый режим работы местных АЗС.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

«Бензин в город привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы», - написал Развожаев.

В целях стабилизации ситуации власти приняли решение ввести ограничения на продажу топлива до 30 литров, чтобы накопить бензин на заправочных станциях. Продажа дизельного топлива осуществляется без ограничений.

Подобные меры распространяются на продажу топлива марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92. Водитель сможет сам выбрать, заправить автомобильный бак или канистру.

На прошлой неделе правительство РФ приняло решение ввести запрет на экспорт бензина до конца года. Мера распространяется и на дизельное топливо.

Кабинет министров пошел на такой шаг в связи с ростом жалоб на биржевые цены, а также нехватку топлива на АЗС.

#Севастополь #АЗС #ограничения #бензин #развозжаев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 