Губернатор Севастополя рассказал о ситуации с бензином

Бензин в Севастополь завозится в режиме нон-стоп, однако из-за ажиотажного спроса на автомобильное топливо пока не удается выйти на плановый режим работы местных АЗС.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

«Бензин в город привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы», - написал Развожаев.

В целях стабилизации ситуации власти приняли решение ввести ограничения на продажу топлива до 30 литров, чтобы накопить бензин на заправочных станциях. Продажа дизельного топлива осуществляется без ограничений.

Подобные меры распространяются на продажу топлива марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95 и АИ-92. Водитель сможет сам выбрать, заправить автомобильный бак или канистру.

На прошлой неделе правительство РФ приняло решение ввести запрет на экспорт бензина до конца года. Мера распространяется и на дизельное топливо.

Кабинет министров пошел на такой шаг в связи с ростом жалоб на биржевые цены, а также нехватку топлива на АЗС.