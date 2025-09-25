Правительство запретит экспорт бензина и дизеля до конца года

Правительство РФ введет запрет на экспорт бензина до конца 2025 года. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

По его словам, мера также коснется и дизельного топлива, если оно поставляется непроизводителям.

«Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей также до конца года», - сказал Новак.

Кабмин решился на такой шаг в связи с жалобами на рост биржевых цен, а также нехваткой топлива в регионах.

Текущий запрет, введенный в июле 2025 года, действует до конца сентября, а для непроизводителей - до конца октября.

В конце лета сообщалось о том, что в ФАС завели дела по завышению цен на бензин в регионах России.